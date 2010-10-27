Україна і РФ підписали угоду про спільне авіапідприємство

Україна і Росія підписали угоду учасників спільного підприємства в авіаційній галузі.

Як передає кореспондент УНІАН, угоду було підписано після закінчення сьомого засідання Комітету з питань економічного співробітництва російсько-української міждержавної комісії, яке пройшло сьогодні в Києві.

Зокрема генеральний директор держпідприємства «Антонов» Дмитро КІВА і президент, голова правління ВАТ «Об`єднана авіабудівна корпорація» (Російська Федерація) підписали угоду учасників спільного підприємства між ВАТ «Об`єднана авіабудівна корпорація» і ДАК «Антонов».