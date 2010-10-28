Україна і Росія домовилися про модернізацію торгово-економічних відносин – Азаров

Рішення, ухвалені на 7-у засіданні Комітету з питань економічної співпраці українсько-російської міждержавної комісії, сприятимуть поглибленню та розвитку взаємовигідної співпраці між двома країнами і модернізації їх економік.

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації та масових комунікацій секретаріату Кабінету міністрів України, про це заявив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ після засідання Комітету.

"Я переконаний, що ухвалені нами рішення стануть ще одним важливим етапом на шляху подальшого поглиблення і розвитку взаємовигідного економічного співробітництва між Україною і Російською Федерацією", - сказав Микола АЗАРОВ.

Глава уряду повідомив, що сьогодні була підписана низка документів, спрямованих на інтенсифікацію співпраці у сферах ядерної енергетики, авіабудування, транспортній галузі, агропромисловому комплексі тощо.

"Ми домовилися про модернізацію всього комплексу торговельно-економічних зв`язків і реалізацію ряду важливих програм і проектів за такими ключовими напрямами як ядерна енергетика, нафтогазовий комплекс, ракетно-космічна галузь, літакобудування, суднобудування, транспортне, сільськогосподарське, енергетичне машинобудування тощо", - заявив прем`єр-міністр.

М.АЗАРОВ також повідомив, що особливу увагу було приділено подальшому розвитку і поглибленню інтеграційних зв`язків між Україною та Росією, реалізації масштабних інфраструктурних проектів. Зокрема, було обговорено будівництво мостового переходу через Керченську протоку та сучасної автомагістралі Москва-Харків-Сімферополь і запровадження швидкісного пасажирського сполучення між Києвом і Москвою. "Досягнуто важливих домовленостей про спільний розвиток транспортних коридорів, які проходять територією України і Росії, перш за все, у напрямку Азії", - сказав український прем’єр.