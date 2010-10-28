У Тернополі 7 перевізників із 8 погодилися перевозити пільговиків без обмежень

У Тернополі 7 перевізників з 8 погодилися перевозити пільговиків без обмежень. Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі міської ради, відповідний меморандум було укладено між виконком, управлінням транспорту міської ради та перевізниками у зв’язку із скрутним становищем соціально-незахищених верств населення та їхніми численними скаргами на те, що їм часто не вдається скористатися правом на безкоштовний проїзд, оскільки у маршрутках вже є певна кількість пільговиків.

Погодилися безкоштовно перевозити пільговиків без обмежень ВАТ «Тернопільське АТП 16127», ТОВ «АТК «Еталон», ТОВ «Менс-авто», ТОВ «Мега-сервіс», ТОВ «Авто-Сервер», ТОВ «Назар-Транс» та КП «Міськавтотранс». Згідно з Меморандумом, вони зобов‘язані не обмежувати перевезення інвалідів, ветеранів війни, ліквідаторів аварії на ЧАЕС 1-2 категорій. Окрім цього, на 14-ти маршрутах вони без обмежень перевозитимуть представників усіх пільгових категорій.

Сьогодні у Тернополі розпочнеться конкурс для перевізників, на якому буде визначено маршрути та структури, які їх обслуговуватимуть. При цьому передбачено, що кількість маршрутів зменшиться на третину – до 21.