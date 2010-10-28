ПЗЗ повністю підготувала пасажирські вагони до зими

Південно-західна залізниця (ПЗЗ) повністю підготувала пасажирські вагони до курсування в осінньо-зимовий період 2010-2011 років. Як повідомила УНІАН прес-служба ПЗЗ, усього підготовлено 1057 одиниць, з них на електроопалюванні - 696 вагонів. При підготовці вагонів до осінньо-зимових перевезень проведено утеплення вагонів, усі пасажирські вагони екіпіровані зимовим інвентарем, перевірена працездатність систем вентиляції, опалювання, водопостачання вагонів.

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