ПЗЗ повністю підготувала пасажирські вагони до зими
12:32, 28 жовтня 2010Транспорт/Звя'зок
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Південно-західна залізниця (ПЗЗ) повністю підготувала пасажирські вагони до курсування в осінньо-зимовий період 2010-2011 років.
Як повідомила УНІАН прес-служба ПЗЗ, усього підготовлено 1057 одиниць, з них на електроопалюванні - 696 вагонів.
При підготовці вагонів до осінньо-зимових перевезень проведено утеплення вагонів, усі пасажирські вагони екіпіровані зимовим інвентарем, перевірена працездатність систем вентиляції, опалювання, водопостачання вагонів.
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