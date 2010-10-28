Wizz Air відкриє свою чотирнадцату базу у Вільнюсі

Лоу-кост-авіаперевізник Wizz Air оголосив про відкриття 16 квітня 2011 року своєї чотирнадцятої операційної бази в аеропорту Вільнюса (Литва).

Як повідомили УНІАН в прес-службі авіакомпанії, спочатку рейси здійснюватимуть одним новим літаком Airbus A320.

Також з 16 квітня Wizz Air відкриє 8 нових рейсів з Вільнюса в Лондон-Лутон, Донкастер-Шеффілд (Великобританія), Корк (Ірландія), Ейндховен (Нідерланди), Стокгольм-Скавста (Швеція), Мілан-Бергамо (Італія), Рим-Ф’юмічіно (Італія) і Барселону (Іспанія).

Довідка УНІАН. Флот авіакомпаній групи Wizz Air на цей момент складається з 34 літаків Airbus A320. Авіакомпанія виконує рейси з 12 баз: 5 - в Польщі, 1 - в Угорщині, 1 - в Болгарії, 3 - в Румунії, 1 - в Україні і 1 - в Чехії. Тринадцята база в Сербії буде відкрита у квітні 2011 року.