ОАК, «Зовнішекономбанк» та «Антонов» підписали угоду про співпрацю

ВАТ "Об'єднана авіабудівна корпорація" (ОАК), державна корпорація "Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності" ("Зовнішекономбанк") і державне підприємство "Антонов" (Україна) підписали угоду про співпрацю.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в прес-службі ОАК, документ підписали учора в Києві президент ОАК Олексій ФЕДОРОВ, голова "Зовнішекономбанку" Володимир ДМІТРІЄВ і президент ДП "Антонов" Дмитро КІВА.

Метою угоди є встановлення партнерських стосунків і розвиток довгострокової, ефективної і взаємовигідної співпраці.

Згідно з документом, сторони мають намір реалізовувати інвестиційні проекти, спрямовані на розробку і виробництво високотехнологічної промислової продукції машинобудування на основі інноваційних технологій, розробку і організацію серійного виробництва цивільних, транспортних і військово-транспортних літаків, технічне переозброєння підприємств авіабудування Російської Федерації і України, створення системи післяпродажного обслуговування літаків, підтримку експорту промислової продукції і послуг, у тому числі в цілях диверсифікації експорту.

Угода передбачає проведення "Зовнішекономбанком" комплексної експертизи представлених ВАТ "ОАК" і ДП "Антонов" інвестиційних російсько-українських проектів з метою визначення можливості участі "Зовнішекономбанку" у їх фінансуванні. Документом також передбачають можливість організації фінансування або співфінансування "Зовнішекономбанком" інвестиційних російсько-українських проектів за умови їх відповідності меморандуму про фінансову політику банку і позитивного висновку фінансової експертизи проектів.