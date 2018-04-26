«Укрзалізниця» зекономила кримчанам 40 хвилин

Придніпровська залізниця 27 жовтня відкрила рух на модернізованій ділянці Сімферополь-Севастополь. Реконструкція зайняла близько чотирьох місяців. Вартість проекту, у якому були задіяні півтори тисячі осіб, склала понад 150 млн. грн.

Теперь електрички будуть витрачати на дорогу з кримської столиці у Севастополь майже стільки ж часу, скільки автобуси. Час електропоїздів у дорозі скоротили на 40 хвилин, а вартість проїзду не змінилася - 8 гривень.

Як зазначив на церемонії відкриття дільниці начальник ПЗ Олександр Момот , «ми вирішили ряд стратегічних завдань: окрім того, що ми поставили комфортабельні електропоїзди на ділянку Сімферополь-Севастополь, час у дорозі скоротили з 2 годин 20 хвилин до 1 години 40 хвилин, а один поїзд буде в дорозі 1 годину 30 хвилин, ми серйозно розвинули інфраструктуру станції «Сімферополь» - на роки вперед у неї з’явилася можливість для прийому як пасажирських, так і приміських поїздів».

Між двомя містами курсуватиме новий електропоїзд - «Крим - перлина України». Окрім того, залізничники модернізували 3 електрички, які среди інших ходити саме по цьому маршруту.

Під час роботи відремонтували 73,5 км колії, реконструювали 9 та побудували 5 берегових та острівних посадкових платформ на станціях Інкерман-1, Верхньосадовое, Сірень, Бахчисарай, Самохвалово, Поштова та Чистенька. Також звели 8 платформ на переїздах, провели заміна 19 стрілочних переводів на ділянці Сімферополь-Севастополь та 24 комплектів стрілочних переводів на станції «Сімферополь», модернізовано освітлення переїздів та пасажирських платформ, ремонтні роботи провели у вокзальному комплексі станції «Севастополь».

Як зазначив кримський прем’єр Василь Джарти , «сьогодні уряд України, уряд АРК працюють над іміджем Криму. У червні було прийнято рішення про реконструкцію. Грандіозний проект ми втілили у життя. Для Криму - знакова подія! Створені умови для того, щоб мешканці і гості Сімферополя могли комфортно користуватися транспортом».

Зі свого боку виконувач обов’язків постійного представника Президента у Криму Віктор Плакіда підкреслив: «В уникально короткі терміни виконано прекрасну роботу, яка буде тішити не лише кримчан, але і тих, хто приїздить на півострів».

Гендиректор «Укрзалізниці» Михаил Костюк повідомив, що проект «Сімферополь - Севастополь» - це лише старт. «Я вважаю, що екологічна складова внутрішньокримських перевезень буде орієнтована на залізничний транспорт. Він - екологічно чистий, з хорошими умовами для пасажирів», - зазначив М.Костюк.

За його словами, у планах залізничників – будівництво приміського вокзалу у Сімферополі та другого кримського транспортного коридору, модернізація під’їздів у Крим. Також «Укрзалізниця» сподівається на ріст пасажирських перевезень з Росії. М.Костюк підкреслив, що «найважливіше – позитивний початок для надзвичайно значущого для красеня-вокзалу Сімферополя заходу: будівництво приміського корпусу, покращення розподілу маршрутів приміського та далекого сполучення, збільшення можливостей для прийому міжнародних поїздів. Додаткові поїзди у Крим - додатковий об’єм пасажирів для залізниць і додаткові відпочивальники та туристи для кримчан».

Голова Ради міністрів Криму сподівається, що приміський вокзал у Сімферополі буде готовий уже наступного року. «Ми працюємо над проектом. Вокзал - проект 2011 року. Думаю, у 2011 році ми його закінчимо приблизно у такий же час», - запевнив В.Джарти.

Віра Стриж (УНІАН)