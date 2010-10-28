Кількість користувачів українського Інтернету у вересні зросла на 19%

Розмір української аудиторії користувачів Інтернету (унікальні браузери, що здійснили більше одного перегляду сторінки (хіта) за поточний місяць + браузери, які проглядали сторінки цього і минулого місяця) у вересні 2010 року збільшився на 19% порівняно з серпнем 2010 року і становив 20,45 млн. чоловік.

Такі результати наводяться у звіті українського порталу Bigmir)net «Глобальна статистика українського Інтернету» за вересень 2010 року, який має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно зі звітом, географічно, як і раніше, лідирує Київський регіон. Його частка становила 55,45% від загальної аудиторії користувачів Інтернету в Україні. Далі, і порядку убування, слідують такі великі регіони, як: Донецьк (6,43%), Харків (5,79%), Одеса (5,52%), Львів (5,31%), Дніпропетровськ (5,06%), Крим (2,61%), Луганськ (1,97%). Їх сумарна частка становить 32,69%.

Водночас у Житомирського, Луцького та Івано-Франківського регіонів найменша активність, лише 0,26%, 0,25% і 0,14%, відповідно. На решту регіонів припадає 11,2%.

Загальний час, проведений українськими користувачами Інтернету в Глобальній мережі у вересні 2010 року, становив більше 3,38 млрд. хвилин, що на 3,57% менше, ніж у попередньому місяці.