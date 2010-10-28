Авіаперевезення пасажирів в Росії зросли на 23%

Пасажирські авіаперевезення в РФ зросли в річному вимірі на 23% до 5,85 млн. чоловік у вересні 2010 року. Про це повідомило Федеральне агентство повітряного транспорту (Росавіація), повідомляє k2kapital.

За даними Росавіації, у цілому за дев`ять місяців 2010 р. російські авіакомпанії наростили перевезення на 27% до 43,8 млн. чоловік. А прогноз на 2010 рік - близько 50 млн. пасажирів.