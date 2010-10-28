У Києві введено в експлуатацію транспортний вузол «Лівий берег»

Сьогодні в Києві введено в експлуатацію транспортний вузол «Лівий берег».

Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії відкриття взяв участь прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

Станція «Лівий берег» стане складовою частиною залізничних підходів до залізнично-автомобільного мостового переходу через Дніпро.

Вартість реконструкції платформи станції «Лівий берег» становила 63 млн. грн.

Одночасно з введенням в експлуатацію транспортного вузла завершена реконструкція вулиці Здолбунівської, на якій відкрито 4-смуговий рух (довжина вулиці - 3,4 км, ширина дороги - 15 м).

За інформацією прес-служби Кабінету міністрів, нова магістраль об`єднує Харківське шосе і Дніпровську набережну і має на 15% розвантажити Харківський шляхопровід.

Рух Здолбунівською вулицею на 20 хвилин скорочує час проїзду від Дніпровської набережної до Харківського шосе. Дорога проходить, огинаючи проспект Возз`єднання і Ленінградську площу, Харківську площу і шляхопровід на Харківському шосе, і фактично дублює проїзд проспектом Возз`єднання.

Вартість проекту з реконструкції вулиці Здолбунівської, який почав реалізовуватися в березні 2008 року, становить 94 млн. грн.

Крім того, реконструйована вулиця Сортувальна, що дає можливість прямого проїзду з вулиці Здолбунівської до залізничної станції «Лівий берег» і забезпечує автомобільний рух до автомобільно-залізничного мостового переходу після відкриття на ньому руху автотранспорту.

Таким чином, організовано новий транспортний вузол, який об`єднує залізничні і автотранспортні маршрути Березняків, Русанівки, Позняків і Харківського масиву.

У межах цього вузла КП «Київпастранс» шляхом збільшення кількості транспорту забезпечить перевезення пасажирів автобусними маршрутами і маршрутними таксі з інтервалом руху 6-12 хвилин. Для зручності пасажирів поблизу залізничної платформи «Лівий берег» передбачається організувати додаткові зупинки громадського транспорту.