Київ треба розвантажувати від автомобілів і пересідати на велосипеди - Азаров
18:01, 28 жовтня 2010Транспорт/Звя'зок
1
Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що в Києві назріла ситуація, коли необхідно розвантажувати столицю від автомобільного транспорту і пересідати на велосипеди.
Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву М.АЗАРОВ зробив сьогодні після того, як проїхав по відремонтованій дорозі по вулиці Здолбунівській, уздовж якої побудована велосипедна доріжка.
«Вперше в Києві з`явилася велосипедна доріжка. ПОПОВ і далі їх будуватиме. Йому, так би мовити, вперед! Це важлива і потрібна справа. Треба взагалі розвантажувати місто Київ від автомобілів і пересідати на велосипеди. Отже, розвиватимемо цей напрям», - сказав М.АЗАРОВ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter