Державний авіабудівний концерн "Антонов" візьме кредит у російського "Внешэкономбанку" у розмірі 300-400 млн доларів для виробництва літаків.

Про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ в ефірі Першого національного телеканалу.

Він підкреслив, що кредит буде надано на пільгових умовах.

«Авіабудівний завод візьме на нормальних умовах, на пільгових, кредит для запуску (виробництва - УНІАН). У межах 300-400 млн дол. "Внешэкономбанк" надасть їм... Ми знайшли вчора ресурс і домовилися про відновлення виробництва літаків», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня в Києві підписано угоду про створення спільного підприємства між російською Об`єднаною авіабудівною корпорацією (ОАК) і українським Державним авіабудівним концерном «Антонов».