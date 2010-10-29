ІМТП готує касацію на рішення суду про відновлення діяльності «Укртрансконтейнера» в порту

ДП «Іллічівський морський торговий порт» (ІМТП) готує касацію на рішення суду про відновлення діяльності ПП «Укртрансконтейнер» у порту.

Про це УНІАН у коментарі по телефону повідомив голова профспілки працівників ІМТП Сергій БРИЗГАЛОВ.

За його словами, в порту займуться цим із наступного тижня, після місцевих виборів.

«Ми будемо все від нас залежне робити... Ми касацію подамо, ми звернемося в усі органи, зокрема в Комітет національної безпеки та оборони ВР, в РНБО. Це національна безпека, нею торгують пройдисвіти сьогодні, тому ми «битимемося» до кінця», – сказав він.

Як зазначив С.БРИЗГАЛОВ, в ІМТП отримали рішення суду 27 жовтня. Він відзначив, що апеляційний суд частково задовольнив прохання порту, скасувавши рішення від 30 серпня ц.р. Господарського суду Одеської області, яким було скасовано рішення щодо розірвання договору спільної діяльності між ІМТП і ПП «Укртрансконтейнер».

Як нагадав С.БРИЗГАЛОВ, у порту вважають рішення від 30 серпня незаконним, зокрема, тому, що доводи порту не були почуті, на засідання не був запрошений представник Міністерства транспорту та зв`язку. Водночас, апеляційний суд задовольнив вимоги «Укртрансконтейнера» щодо відновлення його діяльності в порту.

С.БРИЗГАЛОВ зазначив, що в порту не згодні з таким рішенням. «Ми вживатимемо заходи, аж до перекриття дороги в Києві. Тому що це чистий бандитизм», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Одеський апеляційний господарський суд 18 жовтня 2010 року виніс постанову, якою задовольнив заяву Міністерства транспорту та зв`язку про визнання незаконним рішення суду від 30 серпня 2010 року й одночасно виніс нову постанову в даній справі, якою задовольнив вимоги «Укртрансконтейнера» щодо відновлення його діяльності в ДП «Іллічівський морський торговий порт».

ІМТП 10 вересня ц.р. подав апеляцію до Одеського апеляційного господарського суду на рішення Господарського суду Одеської області від 30 серпня 2010 року, яким було скасовано рішення щодо розриву договору про спільну діяльність між ІМТП і ПП «Укртрансконтейнер».

Довідка УНІАН. Договір про спільну діяльність між портом і «Укртрансконтейнером» було підписано в червні 2005 року. З 1 липня 2009 року «Укртрансконтейнер» зупинив госпдіяльність у ІМТП.