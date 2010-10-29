На Київщині відкрито першу чергу реконструйованого мостового переходу через ГЕС

Сьогодні відкрито першу чергу реконструйованого мостового переходу через гідротехнічні споруди Київської ГЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, на урочистому відкритті мостопереходу голова Київської облдержадміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК зазначив, що розробка проекту реконструкції почалася ще у 2007 році, однак за останні два роки справа не зрушувалась з місця. Тим не менш, з приходом нової влади вдалося завершити реконструкцію дороги, розширивши її з двох до чотирьох смуг.

Як зазначив А.ПРИСЯЖНЮК, на реконструкцію дороги та укріплення дамби було витрачено близько 40 млн. грн., з яких жодної копійки не було позичено у зарубіжних інвесторів.

Також губернатор зазначив, що після обстеження дамби Київської ГЕС можна дати 100-відсоткову гарантію її безпеки.

Крім того, А.ПРИСЯЖНЮК повідомив, що другий етап реконструкції мостового переходу закінчиться навесні наступного року, в результаті якого чотирьохрядна дорога буде прокладена від гідроспоруди до міста Вишгород, у планах – з`єднати її з об`їзною дорогою.

А.ПРИСЯЖНЮК наголосив, що завдяки відкриттю першої черги реконструйованої дороги вдалося ліквідувати чисельні автомобільні затори, що виникали біля ГЕС до реконструкції мостопереходу.