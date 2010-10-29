Україна і Шрі-Ланка почали встановлення регулярного прямого авіаційного сполучення

Україна і Шрі-Ланка почали процес встановлення регулярного прямого авіаційного сполучення між країнами.

Як повідомила УНІАН прес-службі Міністерства транспорту та зв`язку України, 28 жовтня за результатами двосторонніх переговорів на рівні авіаційних адміністрацій України і Шрі-Ланки заступник міністра транспорту та зв`язку України - голова Державіаадміністрації Анатолій КОЛІСНИК і секретар Міністерства портів і авіації Шрі-Ланки Ранджит де СІЛВА підписали протокол зустрічі, який стане важливим кроком на шляху до встановлення регулярного авіаційного сполучення між обома країнами.

За результатами зустрічі делегації України і Шрі-Ланки узгодили текст проекту Угоди про повітряне сполучення між Україною і Демократичною Соціалістичною Республікою Шрі-Ланка і домовилися якнайшвидше виконати внутрішньодержавні процедури, необхідні для її підписання.

Крім того, досягнуто домовленість про встановлення тимчасового режиму експлуатації договірних повітряних ліній, що дозволить найближчим часом відкрити пряме регулярне авіасполучення між столицями двох країн - Києвом і Коломбо.

Голова авіаційного відомства України А.КОЛІСНИК висловив надію, що завдяки активній і результативній взаємодії обох сторін вже до кінця цього року буде здійснено перші регулярні рейси між Україною і Шрі-Ланкою.

Зустріч проходила в рамках виконання домовленостей, досягнутих за результатами візиту Президента Демократичної Соціалістичної Республіки Шрі-Ланка Махінда РАДЖАПАКСА в Україну 29 червня - 3 липня цього року.

Нагадаємо, авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» з 12 грудня цього року планує відкрити рейс із Києва в міжнародний аеропорт Коломбо (столиця Західної провінції Шрі-Ланки) «Бандаранаїке» (Bandaranaike).