За тиждень ціни на нафтопродукти в Україні знизилися на 0,1%

З 22 по 29 жовтня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти знизилися на 0,1%.

Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

Так, за даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 22 по 29 жовтня 2010 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: бензин А-80 – знизилися на 0,1% - з 6,82 грн./л до 6,81 грн./л; бензин А-92 – знизилися на 0,1% - з 7,16 грн./л до 7,15 грн./л; бензин А-95 – знизилися на 0,1% - з 7,50 грн./л до 7,49 грн./л; дизельне пальне – знизилися на 0,1% - з 6,78 грн./л до 6,77 грн./л.

Нагадаємо, баланс (сукупність виробництва, імпорту і експорту) бензинів за підсумками 2009 року в Україні склав 4,24 млн. тонн (у 2008 році – 4,75 млн. тонн), а дизельного палива – 4,36 млн. тонн (у 2008 році – 5,29 млн. тонн).

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створене в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.