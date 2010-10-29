ПЗ ввела в експлуатацію новий вагономийний комплекс

Цього тижня на технічній станції харківської вагонної ділянки ВЧ-1 Південної залізниці (ПЗ) був відкритий новий вагономийний комплекс для миття пасажирського складу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, даний комплекс дозволить заощадити 25,5% коштів, які витрачаються. Економія витрат на митті пасажирських вагонів складе більше 2 млн. грн. в рік, а на митті дизель- і електропоїздів економія витрат збільшиться.

Вагономийний комплекс був побудований протягом кількох місяців із залученням російських та італійських партнерів. Комплекс призначений для обробки пасажирського рухомого складу: пасажирських вагонів, дизель- і електропоїздів. Італійське устаткування «Ceccato SPA» включає збірно-розбірну конструкцію з вагономийним цехом завдовжки 100 м і двоповерхову адміністративну прибудову з комп`ютеризованим пультом управління процесом миття.

Виробнича потужність комплексу складає 600 вагонів в добу при високій якості миття із застосуванням миючих засобів. Замкнутий цикл використання води із збиранням забрудненої води забезпечує екологічну безпеку і економічність даного комплексу. Технологічний процес миття повністю автоматизований і обслуговується одним оператором. Миття вагонів може проходити цілорічно навіть при температурі -15 С.

«Південна залізниця не зупинятиметься на досягнутому. Поряд з миттям планується побудувати цех екіпіювання вагонів, щоби створити єдиний технологічний ланцюжок. Також на станції Нова Баварія буде введена в експлуатацію пральня виробничою потужністю 40 тонн білизни в добу», – сказав на урочистому відкритті комплексу начальник Південної залізниці Віктор ОСТАПЧУК.