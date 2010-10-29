Авіакомпанія МАУ переводить міжнародні рейси в новий термінал «F» аеропорту «Бориспіль»

Починаючи з 31 жовтня, всі міжнародні рейси авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» обслуговуватимуться в новому терміналі «F» державного міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

«Переводячи наші рейси в новий термінал, ми переходимо на якісно інший, вищий рівень обслуговування пасажирів. У терміналі «F», який тепер є базовим терміналом авіакомпанії МАУ в Києві, реалізовано прості й найбільш зручні технологічні процеси, впроваджено новітні інженерні та інформаційні технології, застосовано автоматизовані багаторівневі системи безпеки», – зазначив президент МАУ Юрій МІРОШНИКОВ.

Згідно з повідомленням, для зручності пасажирів і авіакомпаній перенесення рейсів у новий термінал приурочено до початку зимової навігації 2010-2011 рр. і набуття чинності нового сезонного розкладу – 31 жовтня.

У компанії нагадують, що всі внутрішні рейси авіакомпанії МАУ по Україні продовжують обслуговуватися в терміналі «А» аеропорту «Бориспіль».

Як повідомляв УНІАН, термінал «F» аеропорту «Борисполя» було добудовано у вересні 2010 року, проте поки рейси в/із його не виконувалися.

За словами міністра транспорту і зв`язку Костянтина ЄФИМЕНКА, загалом у цей термінал буде переведено до 40% пасажиропотоку терміналу «В» (міжнародний термінал «Борисполя»).

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» сполучає Україну з Лондоном, Парижем, Амстердамом, Брюсселем, Берліном, Франкфуртом, Віднем, Цюріхом, Римом, Міланом, Неаполем, Мадридом, Барселоною, Лісабоном, Гельсінкі, Дубаї, Абу-Дабі, Тбілісі, Алмати, Женевою, Тель-Авівом, Монастіром, Ніццою, Коломбо, Куала-Лумпуром, Панаджі (Гоа), Копенгагеном, Тріполі, Фару, Фуншалом, Порто, Мускатом, Бахрейном, Йоганнесбургом, Кувейтом, а також більш ніж із 3000 інших міст світу, виконуючи понад 450 рейсів на тиждень із Києва, Одеси, Донецька, Дніпропетровська, Харкова й Сімферополя.

Флот МАУ складається з 19 літаків «Боїнг 737-300/400/500/800».