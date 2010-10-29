Експерт: Впровадження ефірного цифрового ТБ приведе до знищення регіонального ТБ

Ряд рішень Національної ради з впровадження ефірного цифрового телебачення в Україні, які були прийняті 27 жовтня ц.р., приведуть до монополізації і знищення регіонального телебачення.

Про це УНІАН повідомили в Незалежній асоціації телерадіомовників (НАМ) з посиланням на керівника Центру законодавчих ініціатив НАМ Ольгу БОЛЬШАКОВУ.

О.БОЛЬШАКОВА назвала кілька небезпечних тенденцій, які складаються для місцевих телерадіокомпаній у зв`язку з новими рішеннями Нацради. За її словами, члени Нацради не розмежовують місцеве (в межах району) і регіональне (в межах області) мовлення, про що свідчить обгрунтування рішення Нацради (№1485 від 27 жовтня 2010 року) про відміну призначення цифрового мультиплексу МХ-5, який мав був використовуватися переважно для регіонального (обласного) телебачення.

О.БОЛЬШАКОВА вважає, що Нацрада послідовно приймає рішення, які «фактично знищують і місцеве, і регіональне мовлення».

Крім того, за її словами, Нацрада знову прагне визначити провайдера цифрового ефірного мовлення, незважаючи на одностайну позицію всіх експертів, що такий суб`єкт є штучно створеним посередником між мовниками та оператором телекомунікацій.

Необачним, на думку експерта, є також прагнення Національної ради визначити одного провайдера на чотири мультиплекси цифрового ТБ. «Це приведе до повної монополізації телерадіомовлення: поширення всіх телепрограм залежатиме від однієї людини», – підкреслила О.БОЛЬШАКОВА.

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня ц.р. Національна рада з впровадження ефірного цифрового телебачення в Україні скасувала ряд раніше прийнятих рішень, якими затверджені організаційні заходи щодо впровадження цифрового ТБ. Як пояснив голова Нацради Володимир МАНЖОСОВ, «деякі з них застаріли, деякі не були виконані вчасно, а деякі просто блокують подальший хід впровадження цифрового мовлення».

Зокрема, рішенням Нацради №1486 від 27 жовтня 2010 року визначено створення національної мережі цифрового телемовлення в стандарті DVB-T (MPEG-4) у складі цифрових загальнонаціональних каналів мовлення (мультиплексів) МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5 впродовж 2010-2011 рр.

При цьому Нацрада звернеться до суб`єктів господарювання у сфері телебачення і радіомовлення із закликом протягом місяця з дня ухвалення цього рішення надати свої пропозицій щодо участі в перебудові національної мережі цифрового телемовлення в стандарті DVB-T (MPEG-4).

За словами В.МАНЖОСОВА, Нацрада хоче, щоб це був один провайдер, який доведе, що він фінансово здатний побудувати ці 4 мультиплекси.

Рішенням №1486 передбачено, що компанія, котра побажає вкладати гроші в розвиток цифрової інфраструктури, має надати розрахунок економічної доцільності вкладення коштів у цей проект, а також надати банківську гарантію в розмірі 1 млрд. грн. (вартість розвитку одного мультиплексу).

Також Національна рада 27 жовтня ц.р. прийняла рішення про створення робочої групи з підготовки нової редакції Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору.