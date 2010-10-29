Для цифровізації ТБ в Україні повинні використовуватися різні платформи, в тому числі супутникова – експерт

Для вирішення завдання цифровізації ТБ в Україні повинні використовуватися різні платформи, в тому числі й супутникова.

Про це кореспонденту УНІАН сказав Онно ЗОНЕВЕЛЬД, голова представництва SES ASTRA в Україні.

Він зазначив, що згідно з даними дослідження, проведеного "GFK Україна" в липні-жовтні 2010 року, в першій половині 2010 року рівень оцифрування телебачення в Україні досяг 20%. Цей показник враховує всі можливі платформи цифрового ТБ, тобто включає домогосподарства з цифровим супутниковим, кабельним, ефірним телебаченням і MMDS. Супутникова платформа - лідер оцифрування. Із загальної кількості домогосподарств із цифровим ТБ 82,4% користуються супутниковим типом прийому сигналу. Частка кабельних домогосподарств серед усіх цифрових домогосподарств становить 17%. При цьому на ефірне цифрове ТБ доводиться всього 0,2%.

На думку О.ЗОНЕВЕЛЬДА, результати дослідження показують, що за темпами оцифрування Україна відстає від європейських держав - у березні 2010 року рівень переведення ТБ на цифрове в Західній Європі досяг 75,1%.

Він вважає, що розвиток «цифри» в Україні гальмує відсутність чіткої державної програми, а також те, що в Україні дискусія навколо цифровізації сфокусована виключно на цифровому ефірному телебаченні (DVB-T), що продемонстрували й результати засідання Нацради з питань телебачення і радіомовлення 27 жовтня ц.р.

Проте, на думку О.ЗОНЕВЕЛЬДА, і дослідження "GFK Україна", і позиція експертів галузі, в тому числі і його особиста, говорять про те, що найбільш ефективним із погляду покриття території і засобів для розвитку цифрового ТБ було б поєднання декількох платформ, у тому числі й супутникової.

Експерт сказав, що покриття більше 75% української території цифровим ефірним сигналом ТБ не є доцільним, оскільки найбільш дорогим буде забезпечення ефірним сигналом саме останніх 25% території України.

Водночас, як зазначив О.ЗОНЕВЕЛЬД, Україна вже сьогодні на 100% покрита цифровим супутниковим сигналом.

«Ще раз підкреслю, що «супутник» - не панацея, проте має стати невід`ємною частиною програми цифровізації ТБ в Україні», - сказав він.

Довідка УНІАН. GFK Ukraine – компанія, що займається маркетинговими і соціальними дослідженнями в Україні. GFK Ukraine входить до міжнародної дослідницької мережі GFK Group – однієї з найбільших дослідницьких груп у світі. В компанії GFK Ukraine працюють понад 170 штатних співробітників – фахівців у різних сферах, зокрема, соціологи, психологи, економісти, а також фахівці у галузі маркетингу, статистики, програмування, математики. У своїй роботі GFK Ukraine дотримується директив і керівництва ESOMAR, а також стандартів якості маркетингових досліджень Української асоціації маркетингу.