УДЦР у третьому кварталі виявив 3305 порушень користування радіочастотним ресурсом

Засобами технічного контролю Українського державного центру радіочастот (УДЦР) на всій території України в третьому кварталі 2010 року зафіксовано 3305 порушень користування радіочастотним ресурсом.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі УДЦР.

Згідно з повідомленням, із них 2674 порушення пов`язано з роботою на випромінювання радіоелектронних засобів (РЕЗ) без дозволів на експлуатацію, що становить 0,8% від загальної кількості зареєстрованих РЕЗ.

Найбільша кількість порушень, виявлених фахівцями УДЦР, доводиться на телевізійне мовлення (698), широкосмуговий радіодоступ (674), ультракороткохвильовий і короткохвильовий радіозв`язок (410), цифровий стільниковий зв`язок (350), звукове мовлення (263), багатоканальне наземне телерадіомовлення (33) та інші радіотехнології.

У регіональному відношенні за кількістю порушень лідирує Крим – в АРК і Севастополі виявлено 254 випадки зловживань, ще 226 – в Одеській області, 200 – у Миколаївській, 156 – у Дніпропетровській, 124 – у Закарпатській, 144 – у Донецькій.

Понад 100 фактів нехтування встановленими правилами функціонування РЕЗ зафіксовано також в Івано-Франківській, Полтавській, Рівненській, Херсонській, Чернівецькій та Хмельницькій областях.