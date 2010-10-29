Експерти: Створення СП «ОАК - Антонов» зробить неминучим витік технологій

Створення російсько-українського спільного підприємства ТОВ "ОАК - Антонов" зробить неминучим витік технологій.

Про це сказано у переданому УНІАН аналітичному звіті, підготовленому аналітиками інвестиційної групи "Сократ".

Аналітики групи зазначили, що літаки Ан вже збирають за ліцензією на потужностях російської ВАСО (Вороніж), яка входить в "Об'єднану авіабудівну корпорацію" (ОАК).

Аналітики також вважають подальшу інтеграцію авіакомпаній невигідною для ДП "Антонов" зважаючи на значну перевагу об'єму капіталу ОАК. "Ми не унеможливлюємо спроби поглинання "Мотор Січі" у разі подальшої інтеграції галузей", - сказано у звіті.

У той же час, на думку аналітиків, створення СП буде вигідне для "Антонова", зважаючи на ефект синергії, який виявиться у зниженні витрат на комплектуючі, зростанні портфеля замовлень, пониженні витрат на обслуговування і легкому доступі до фінансування. Зростання продажів ДП "Антонов" буде вигідне для компанії "Мотор Січ",яка виробляє двигуни для літаків Ан.

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня у Києві було підписано угоду про створення спільного підприємства між російською Об'єднаною авіабудівною корпорацією (ОАК) і українським державним авіабудівним концерном "Антонов".

Довідка УНІАН. До складу Державного авіабудівного концерну "Антонов" входять ДП "Антонов", Харківське державне авіаційне виробниче підприємство і Київський авіаремонтний завод 410 цивільній авіації.

До складу ОАК входять АХК "Сухий", зовнішньоекономічне об'єднання "Авіаекспорт", лізингова компанія "Іллюшин Фінанс", НПК "Іркут", Комсомольске-на-Амурі авіаційне об'єднання ім. Ю.О.Гагаріна, міждержавна авіабудівна компанія "Іллюшин", Ніжегородський авіабудівний завод "Сокіл", Новосибірське авіаційне виробниче об'єднання ім. Чкалова, ВАТ "Туполєв", Фінансова лізингова компанія, ВАТ "ВАСО" та ін.