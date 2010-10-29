Кабмін надав у 2011 році 3 млрд. грн. на будівництво та реконструкцію автодоріг

Кабінет Міністрів України має намір у 2011 році вкласти в будівництво нових трас і реконструкцію існуючих автомобільних доріг 3 млрд. грн.

Про це заявив сьогодні в Криму голова Державної служби автомобільних доріг України ("Укравтодор") Володимир ДЕМІШКАН, повідомили УНІАН в прес-службі Ради міністрів АРК.

За його словами, ці гроші підуть, зокрема, на завершення реконструкції дорогі Харків-Сімферополь.

"Упевнений, що це дасть серйозний поштовх до розвитку економіки Криму адже дороги - це кровоносні судини економіки", - сказав голова "Укравтодору".