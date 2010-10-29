«Укравтодор» реконструював 3 км дороги Харків-Сімферополь

"Укравтодор" реконструював понад три кілометри нового дорожнього покриття (з 632 по 635 км) дороги Харків-Сімферополь - головної магістралі, яка сполучає Крим з іншими регіонами України.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Ради міністрів Криму.

У будівництві нової ділянки дороги використовувався щебенево-мастичний асфальтобетон, який у декілька разів міцніший і довговічніший за звичайний асфальт.

Безпеку руху на швидкісній чотирисмуговій магістралі забезпечить сучасне міжсмужне обгороджування зі светловідбивальними елементами - воно допоможе уникнути аварій, пов'язаних з лобовими зіткненнями автомобілів.

Крім того, дорожні будівельники побудували два мости завдовжки майже 25 метрів кожен, обладнали тротуари, встановили нові дорожні знаки, висадили на узбіччях траси понад 1200 дерев.

У модернізацію траси вкладено понад 90 млн. грн. з бюджету України.

"Дорога, по якій проїжджають близько 32 тисяч автомобілів на добу, була побудована ще в 1950-і роки і відтоді жодного разу капітально не ремонтована. Рішення реконструювати і розширити трасу, перевести її з другої категорії доріг у першу було прийняте у 2006 році урядом Віктора ЯНУКОВИЧА. До кінця року будівельники здали перші три кілометри реконструйованої дороги на території Сімферопольського району, у 2007 році - ще 7 кілометрів, проте, після цього робота була припинена. Влітку поточного року будівельні роботи поновилися", - повідомила прес-служба кримського уряду.

Влада Криму сподівається, що модернізація дороги буде завершена у 2011 році.