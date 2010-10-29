Київавтодор отримав 80 одиниць снігоприбиральної техніки

Наступного тижня комунальна корпорація "Київавтодор" отримає 80 додаткових одиниць снігоприбиральної техніки.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КМДА з посиланням на "Київавтодор".

Зокрема, корпорація отримає 15 солерозкидувачів, обладнаних комп'ютерною технікою для автоматичного регулювання кількості сипкого матеріалу; 13 комбінованих дорожніх машин; 10 снігоочисних машин з роторним устаткуванням; 5 автогрейдерів; 4 навантажувачі; 3 снігонавантажувачі; 5 екскаваторів-навантажувачів; 4 машини для очищення колодязів (водостоків); 11 мотопомп. На закупівлю машин з міського бюджету виділено 47 млн. грн.

Крім того, до роботи в осінньо-зимовий період підготовлено 298 наявних одиниць снігоприбиральної техніки: 104 солерозкидувача, 98 снігоочисників, 14 снігонавантажувачів, 32 навантажувачі сипких матеріалів, 50 тракторів з очисним устаткуванням.