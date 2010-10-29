Начальником Київського метрополітену призначили Федоренка

Розпорядженням Київського міського голови від 27 жовтня 2010 р. №788 з 29 жовтня начальником комунального підприємства "Київський метрополітен" призначений Володимир ФЕДОРЕНКО.

Про це УНІАН повідомила прес-служба метрополітену.

Згідно з повідомленням, В. ФЕДОРЕНКО народився 11 вересня 1954 р. у Запорізькій області. З 1980 року працює в Київському метрополітені. Пройшов професійні щаблі від електромеханіка лабораторії автоматичного регулювання швидкості до начальника лабораторії головного інженера електродепо, начальника електродепо, головного інженера служби рухомого складу, головного інженера метрополітену, першого заступника начальника метрополітену.

Нагадаємо, В. ФЕДОРЕНКО з 6 серпня 2010 р. виконував обов'язки начальника КП "Київський метрополітен".

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня стало відомо, що начальник КП "Київський метрополітен" Петро МІРОШНИКОВ має намір звільнитися за власним бажанням.

3 серпня керівник КМДА підписав заяву про звільнення керівника столичного метрополітену П. МІРОШНИКОВА.