"Укрзалізниця" підготувалася до переходу 31 жовтня на зимовий час. Як повідомляє прес-служба "Укрзалізниці", 31 жовтня 2010 року о 4 годині 00 хвилин на усій території України буде переведена годинникова стрілка на 1 годину назад.

Таким чином, пасажирські, приміські і вантажні потяги, починаючи з 4.00 31 жовтня, вирушатимуть по діючому графіку руху відповідно до зимового часу.

Згідно з повідомленням, "Укрзалізниця" напрацювала систему організації руху пасажирських, приміських і вантажних потягів, де основну роль відіграють диспетчери потягів. Диспетчери повинні організувати рух потягів так, щоб вони прибули на кінцеві станції згідно з графіком руху.

Як зазначають у відомстві, у потягах і на вокзалах буде забезпечено своєчасне інформування пасажирів про зміну розкладу руху потягів на період переведення годинникової стрілки.

"Укрзалізниця" закликає пасажирів бути уважними і планувати свої поїздки з урахуванням зміни часу.