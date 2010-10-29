Термінал «F» аеропорту «Бориспіль» почне роботу 31 жовтня

З 31 жовтня, з початком зимової навігації, почне роботу термінал "F" міжнародного аеропорту "Бориспіль". Про це повідомила УНІАН прес-секретар аеропорту Оксана ОЖИГОВА.

За її словами, базова компанія, яка здійснюватиме рейси через термінал "F" - "Міжнародні авіалінії України". Вона почне виконувати рейси з 31 жовтня. Крім того, з 31 жовтня з нового терміналу здійснюватимуть рейси авіакомпанії Wizz Air, UTair (ЮТейр), Finnair, UmAir, "Армавіа", "Азербайджанські авіалінії". "Ведуться переговори і з іншими компаніями щодо переходу в цей термінал", - зазначила О. ОЖИГОВА. Вона також додала, ціни на обслуговування в новому терміналі не змінювалися.

За даними аеропорту, площа терміналу складає 20685,6 кв. м. Пропускна спроможність: 900 пасажирів/год (на виліт) і стільки ж на приліт; у піковий період є можливість обслуговування до 1500 пасажирів/год (на виліт).

"Ми будуємо аеропорт міжнародного класу. Термінал "F" - це перший крок на шляху реалізації основної мети - створення великого авіавузла, який дозволить вийти на кардинально новий якісний рівень обслуговування авіакомпаній і пасажирів", - приводять в аеропорту слова гендиректора "Борисполя" Бориса ШАХСУВАРОВА.

Особливістю зони авіаційної безпеки терміналу є те, що, окрім рентгено-телевізійних установок, стаціонарних і ручних металодетекторів уперше в Україні впроваджені бодісканери, які забезпечують високий рівень контролю за авіабезпекою.

Усі зони терміналу обладнані системою відеоспостереження.

Нагадаємо, будівельні роботи зі зведення терміналу почали 16 липня 2009 р. і завершили у серпні 2010 року. Генеральним підрядчиком виступила українська компанія ТОВ "Мікол". Фінансування об'єкту здійснювалося повністю за кошти ДП МА "Бориспіль".

Довідка УНІАН. ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" є головними повітряними воротами України і обслуговує більше 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Аеропорт знаходиться на перетині багатьох повітряних трас, що проходять з Азії в Європу, Америку і у зворотному напрямі, і є єдиним аеропортом України, з якого виконують трансконтинентальні рейси. З аеропорту "Бориспіль" понад 50 авіакомпаній здійснюють регулярні пасажирські рейси на 100 маршрутах міжнародних і українських рейсів.