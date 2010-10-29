ЛЗ відкрила в Івано-Франківську після реконструкції пункт екіпіровки пасажирських вагонів

Завершена реконструкція пункту екіпіровки пасажирських вагонів Львівської залізниці в Івано-Франківську. Як повідомили УНІАН в прес-службі ЛЗ, на виконання робіт знадобилося більше двох років і понад 14 мільйонів гривен.

Зокрема, львівські залізничники звели нову будівлю вагоноремонтного цеху в комплексі з адміністративними приміщеннями.

Загальна площа цеху - 1 тис. 170,27 кв. м.

До робіт на цьому об'єкті Львівська магістраль залучила передусім свої будівельні підрозділи. Загальнобудівельні роботи виконували фахівці з Івано-Франківського управління будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд. Зовнішні мережі електропостачання, внутрішні мережі водопостачання, каналізацію, пожежну сигналізацію, внутрішнє електропостачання здійснювали працівники відособленого підрозділу "Будівельно-монтажний потяг № 908" Львівської залізниці.

Як зазначено у повідомленні, введення в експлуатацію цеху ремонту і технічного обслуговування дозволить значно поліпшити якість ремонту вагонів, підвищити рівень охорони праці і технологічної дисципліни.