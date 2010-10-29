МТС емітує облігації на суму 25 млрд. руб.

Компанія "Мобільні Телесистеми" (МТС, Росія), провідний телекомунікаційний оператор, в Росії і країнах СНД (володіє українським оператором "МТС Україна") планує 16 листопада 2010 року розмістити рублеві облігаційні позики серіїв 07 і 08 на загальну суму 25 млрд. руб.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії "МТС Україна".

Термін погашення рублевої облігаційної позики серії 07 на суму 10 мільярдів рублів планується в 2017 році.

Рублева облігаційна позика серії 08 на суму 15 мільярдів рублів з терміном погашення у 2020 році містить п'ятирічну оферту (опціон "пут"). За обома позиками передбачені піврічні купонні періоди.

Організаторами випуску виступили "Банк Москви", "Газпромбанк", "Ощадбанк Росії" і "ВТБ Капітал". Планується, що облігації торгуватимуться в котирувальному списку "А" першого рівня ЗАТ "ФБ ММВБ" (MICEX).

Кошти використовуватимуть для оптимізації боргового портфеля компанії і на корпоративні потреби.

Довідка УНІАН. ВАТ "Мобільні Телесистеми" є провідним телекомунікаційним оператором в Росії і країнах СНД, Консолідована абонентська база компанії складає 100,56 мільйона абонентів.