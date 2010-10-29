Міжнародні рейси «Візз Ейр Україна» з 31 жовтня здійснюватимуть з терминалу «F» у «Борисполі»

Авіакомпанія "Візз Ейр Україна" звертає увагу своїх пасажирів на те, що, починаючи з 31 жовтня, усі міжнародні рейси авіакомпанії обслуговуватимуть в новому терміналі "F" київського міжнародного аеропорту "Бориспіль" замість терміналу "В". Про це УНІАН повідомили в компанії.

Як зазначають у компанії, для проходження реєстрації, контролю за безпекою, митного і паспортного контролю усім пасажирам слід прямувати безпосередньо в термінал "F".

Внутрішні рейси як і раніше, обслуговуватимуть в терміналі "А".

Як повідомляв УНІАН, з 31 жовтня, з початком зимової навігації, почне роботу термінал "F" міжнародного аеропорту "Бориспіль". Базова компанія, яка здійснюватиме рейси через термінал "F" - "Міжнародні авіалінії України".

Довідка УНІАН. "Візз Ейр Україна" - перша бюджетна (лоу-кост) авіакомпанія, ліцензована Міністерством транспорту України. Входить до групи компаній Wizz Air. На сьогодні флот авіакомпанії складається з двох літаків Airbus A320. За останні 12 місяців «Візз Ейр Україна» перевезла понад півмільйона пасажирів.