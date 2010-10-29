Київський метрополітен отримав 50 нових вагонів

Столичний метрополітен отримав 50 нових вагонів українсько-російського виробництва для забезпечення необхідної кількості рухомого складу відповідно до пасажиропотоку на Куренівсько-Червоноармійській лінії, де скоро відбудеться відкриття трьох нових станцій.

Як повідомили УНІАН в прес-службі КМДА, про це сказав заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

"Оскільки лінія подовжується на 4 км, ми підрахували, що необхідно купити 50 нових вагонів. Сьогодні вони вже є і готові до експлуатації. Додаткова кількість потягів дозволить залишити інтервал руху на Куренівсько-Червоноармійській лінії незмінним - 58 пар потягів на годину", - проінформував А.ГОЛУБЧЕНКО.

У мерії інформують, що сьогодні відбулося виїзна робоча нарада, під час якої перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ особисто ознайомився з завершальним етапом робіт з будівництва станції метро "Деміївська" і перевірив готовність естакади на Московській площі.

"Сьогодні ми переконалися, що ступінь готовності транспортної розв'язки на Московській площі дуже високий і вже наступного тижня ми зможемо відкрити для автотранспорту рух по естакаді", - проінформував О.ПОПОВ.

Він додав, що відкриття усієї транспортної розв'язки відбудеться у середині грудня.

"Водночас, хочу сказати, що будівництво нових станцій метрополітену у напрямі житлового масиву "Теремки" майже завершено, ми готові здійснити пробний пуск потягу. До дня звільнення Києва, як і планувалося, ми презентуємо киянам ці два украй важливі транспортні об'єкти", - підкреслив О.ПОПОВ.

Перший заступник голови КМДА дав доручення відповідним службам облаштувати прилеглу територію, висадити зелені насадження і завершити обробні роботи.

За словами директора комунальної корпорації "Київавтодор" Георгія ГЛІНСЬКОГО, сьогодні на асфальтовому покритті естакади вже наноситимуть дорожню розмітку.

"Роботи по естакаді завершуються: по усіх проектних напрямах руху транспорту встановлюються бордюри, асфальтується покриття, виконується благоустрій території і інші супутні роботи. Після завершення монтажу металоконструкцій, укладання бетонного покриття, гідроізоляції і фінішних шарів покриття транспортна розв'язка на Московській площі буде повністю готова до здачі в експлуатацію", - повідомив керівник "Київавтодору".

Під час огляду нової станції метро "Деміївська", вихід з якої передбачають з обох боків Московської площі, начальник КП "Київський метрополітен" Володимир ФЕДОРЕНКО повідомив, що на станції залишилося виконати незначну кількість робіт: закінчити установку турнікетів, завершити налагоджувальні роботи на ескалаторах і деякі обробні роботи в тунелях.

"Пробний пуск потягу, запланований на наступний тиждень, є обов'язковим технологічним аспектом введення добудованої лінії метрополітену в експлуатацію. Таким чином ми зможемо перевірити, як працюють усі основні системи на лінії. Після цього почнемо технологічну обкатку шляхів, яку виконують точно по графіку з відповідними інтервалами руху потягів і яка завжди передує початку пасажирських перевезень в повному об'ємі", - зазначив В. ФЕДОРЕНКО.

Як повідомляли, метро на Теремки на відрізку в 3,8 км почали будувати у 2005 році. Спочатку його планували завершити у 2008, потім у 2009 році.

Разом з введенням в експлуатацію нових станцій "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська" на Куренівсько-Червоноармійській лінії метро столичні метробудівці планують до листопада завершити підготовку і направити на експертизу проектну документацію на будівництво наступних станцій метро цієї лінії: "Виставковий комплекс", "Іподром", "Теремки".