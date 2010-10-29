Кабмін має намір залучити 90 млн. дол. для будівництва доріг на Київщині
18:30, 29 жовтня 2010Транспорт/Звя'зок
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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам у Вишгороді Київської області заявив міністр транспорту і зв`язку України Костянтин ЄФІМЕНКО.
"Прийнята ухвала Кабінету міністрів про підтримку виділення для «Укравтодору» кредитних коштів у сумі 90 млн. доларів. Це проект Світового банку, ЄБРР і Європейського інвестиційного банку. Починаючи з наступного року впродовж двох років дані засоби підуть на будівництво розв`язок автодоріг на під`їздах до Києва у 30-километровій зоні. Ми будуватимемо мостові переходи над найбільшими трасами біля Києва", - сказав він.
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