Кабмін має намір залучити 90 млн. дол. для будівництва доріг на Київщині

Кабінет міністрів України має намір залучити 90 млн. доларів іноземного кредиту для будівництва доріг у Київськый області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам у Вишгороді Київської області заявив міністр транспорту і зв`язку України Костянтин ЄФІМЕНКО.

"Прийнята ухвала Кабінету міністрів про підтримку виділення для «Укравтодору» кредитних коштів у сумі 90 млн. доларів. Це проект Світового банку, ЄБРР і Європейського інвестиційного банку. Починаючи з наступного року впродовж двох років дані засоби підуть на будівництво розв`язок автодоріг на під`їздах до Києва у 30-километровій зоні. Ми будуватимемо мостові переходи над найбільшими трасами біля Києва", - сказав він.