Понад 20 авіакомпаній здійснюватимуть рейси з нового терміналу "F" в «Борисполі»

Понад 20 авіакомпаній здійснюватимуть рейси в/з нового терміналу "F" у міжнародному аеропорту «Бориспіль». Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку.

Згідно з повідомленням, переходять у новий термінал компанії Finnair, Utair Ukraine, JAMAHIRIYA LIBYAN ARAB AIRLINES, UMair LTD, Austrian Airlines, МАУ, Lufthansa AG, S7 Airlines, Wizz Air Ukraine, Wizzair Hungary, Caspian Airlines, Armavia, Georgian Airways, Royal Jordanian, Nouvel Air Tunisie, Belavia, Germanwings, Turkmenistan Airlines, Adria Airways, Air Malta, State Transport Company "Russia", Air Baltic.

«Найближчим часом на новий термінал" Борисполя "буде переведено понад 40% усіх міжнародних пасажиропотоків аеропорту. Це дасть змогу значно збільшити пропускну спроможність головних повітряних воріт країни і забезпечити комфортні умови обслуговування пасажирів», - зазначив міністр транспорту і зв`язку України Костянтин ЄФИМЕНКО.

Нагадаємо, 31 жовтня новий термінал "F" аеропорту "Бориспіль" почне приймати і відправляти перших пасажирів. За даними «Борисполя», вже з 31 жовтня в терміналі почнуть роботу авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (є базовою для цього терміналу), Wizz Air, UTair (Ютейр), Finnair, UmAir, «Армавіа», «Азербайджанські авіалінії».

Довідка УНІАН. Площа терміналу становить 20685,6 кв.м. Пропускна спроможність: 900 пасажирів/год.(на виліт) і стільки ж на приліт; у піковий період існує можливість обслуговування до 1500 пасажирів/год.(на виліт). Будівельні роботи по зведенню терміналу були розпочаті 16 липня 2009 р. і завершені в серпні 2010 року. Генеральним підрядником виступила українська компанія ТОВ "Мікол". Фінансування об`єкта здійснювалося повністю за кошти ДП МА «Бориспіль».