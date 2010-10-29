Львівська залізниця відновила електропоїзд, який прямує до станції Мостиська-II

Сьогодні з приміського залізничного вокзалу у Львові в свій перший після капітального ремонту рейс за маршрутом Львів-Мостиська-II-Львів вирушив електропоїзд №6113/6118. Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської залізниці, так залізничники не тільки модернізують пересувний состав магістралі, а й готуються до Євро-2012, адже здебільшого саме через станцію Мостиська-II з Польщі до України приїжджають туристи, уболівальників чекають теж звідти.

Оновлений потяг пройшов капітальний ремонт з продовженням терміну експлуатації. Зокрема, старі дерев`яні лави замінені на нові м`які крісла, для обшивки стін і стелі вагонів використовували термофарбовані панелі, які значно модернізували інтер`єр салону потягу, встановлені нові санвузли.

У тамбурах використовували сучасні лако-фарбні матеріали, стійкі до зовнішніх дій, зокрема, і механічних. Крім того, опалення з-під сидінь перенесено під вікна, що поліпшило мікроклімат у вагонах. У кожному вагоні встановлені інформаційні табло, на них указують пункти зупинки і станції, до яких наближається потяг, покращено гучномовці. Вартість модернізації потягу склала понад 6,6 млн. грн.

Потяг вирушатиме зі Львова о 14.20 і прибуватиме на кінцеву станцію о 16.26. У зворотному напрямку він вирушатиме о 16.47 і прибуватиме до Львова о 18.52.