Термінал "F" аеропорту «Бориспіль» почав обслуговувати міжнародні рейси

З 31 жовтня 2010 з нового терміналу "F" аеропорту "Бориспіль" почали здійснюватися міжнародні регулярні, чартерні і лоу-кост рейси національних і іноземних перевізників. Про це УНІАН повідомили в прес-службі аеропорту.

Згідно з повідомленням, за перший день роботи терміналу опрацювали 30 рейсів на виліт і стільки ж на прибуття із загальною кількістю близько 6 000 пасажирів.

Першими відвідувачами нового терміналу стали пасажири авіакомпаній "Міжнародні авіалінії України" і Utair з чартерами до Шарм-Ель-шейху.

"Ми планомірно і чітко виконуємо майстер-план розвитку аеропорту "Бориспіль". Це перший крок. Далі - термінал D, інфраструктурні об'єкти. Ми будуємо систему, яка дозволить зробити головний аеропорт країни аеропортом міжнародного класу", - зазначив генеральний директор ДП МА "Бориспіль" Борис ШАХСУВАРОВ.

Згідно з повідомленням, уже зараз з нового терміналу здійснюють рейси такі авіакомпанії, як: "Міжнародні авіалінії України", "Українські середземноморські авіалінії", UTAIR, WIZZ AIR, FINNAIR, JAMAHIRIYA LIBYAN ARAB AIRLINES, ROYAL JORDANIAN, ARMAVIA, "ДонАвіа", "РусЛайн". Найближчим часом свій плановий перехід здійснять інші авіакомпанії.

Довідка УНІАН. Площа нового терміналу F складає 20685,6 кв.м. Пропускна спроможність - 900 пасажирів/год (на виліт) і стільки ж на приліт; у піковий період існує можливість обслуговування до 1500 пасажирів/год (на виліт).

Будівельні роботи зі зведення терміналу почалися 16 липня 2009 і були завершені в серпні 2010 року. Генеральним підрядчиком виступила українська компанія ТОВ "Мікол". Фінансування об'єкту здійснювалося повністю за кошти ДП МА "Бориспіль".

ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" є головними повітряними воротами України і обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Аеропорт знаходиться на перетині багатьох повітряних трас, що проходять з Азії в Європу, Америку і у зворотному напрямі, і є єдиним аеропортом України, з якого виконують трансконтинентальні рейси. З аеропорту "Бориспіль" понад 50 авіакомпаній здійснюють регулярні пасажирські рейси на 100 маршрутах міжнародних і українських рейсів.