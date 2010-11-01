Українські та сірійські підприємці домовилися про розширення співпраці

Український союз промисловців і підприємців (УСПП) і Федерація промислових палат Сирії підписали угоду про активізацію взаємодії у розширенні торговельно-економічних стосунків, налагодженні продуктивних контактів ділових кіл обох країн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УСПП.

Згідно з повідомленням, відповідну угоду підписали під час засідання українсько-сирійського бізнес-форуму.

"Важливо, що економічне співробітництво наших країн набуває ознак нової якості. Для України Сирія є третім у світі партнером за обсягами зовнішньої торгівлі - після Росії і Китаю. Щорічний товарообіг наближається до 1 мільярда доларів США, має місце тенденція до розширення сфери загальних інтересів", - зазначив президент УСПП Анатолій КІНАХ.

Як повідомили в прес-службі, під час форуму бізнесмени обох країн висловили зацікавленість у співпраці і реалізації спільних проектів в енергетичній сфері, у тому числі у загальній розвідці і видобутку нафти і газу, технічному обслуговуванні сирійських електростанцій, а також у сфері АПК, транспортних комунікацій, будівництві мостів і залізниць, розвитку транспортного машинобудування.

Нині представники ділових кіл двох країн вивчають можливості участі українських компаній у модернізації головної сирійської компанії борошномельної промисловості, постачання на українські ринки сирійської текстильної продукції, співпраці між портами України і Сирії та ін.

Зазначають також, що традиційним експортом з України в Сирію є продукти харчування, мінеральні добрива, прокат і труби.

Довідка УНІАН. Українсько-сирійський бізнес-форум відбувся у Києві у рамках VII спільного засідання міжурядової українсько-сирійської комісії з питань торговельно-економічної і технічної співпраці.