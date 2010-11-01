Попов представив нового начальника Київського метрополітену

У Київській міськдержадміністрації сьогодні офіційно представили нового начальника комунального підприємства "Київський метрополітен" Володимира ФЕДОРЕНКА (донині був в.о. начальника метрополітену).

Як повідомили УНІАН в прес-службі КМДА, його представив на розширеному засіданні колегії столичної держадміністрації перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ.

О. ПОПОВ підкреслив важливість завдань, які стоять перед В. ФЕДОРЕНКОМ.

Як повідомляв УНІАН, В. ФЕДОРЕНКО був призначений в.о. начальника Київського метрополітену в серпні, після того, коли керівник цього підприємства Петро МІРОШНИКОВ написав заяву про звільнення за власним бажанням, і це звільненні погодив О. ПОПОВ.