Проникнення Windows 7 в Україні перевищує світовий рівень

Через рік після початку продажів Windows 7 понад 18,7% українських користувачів вже працюють на комп'ютерах з цією операційною системою. Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії "Майкрософт Україна".

"Українці освоюють нову Windows швидше, ніж користувачі у світі, - загальносвітовий показник склав 17,1% ", - сказано у повідомленні.

За перший рік у світі продано понад 240 млн. копій Windows 7. Це дозволило аналітикам назвати її операційною системою, яка продавалася найшвидше в історії. За даними IDC, близько 90% компаній у всьому світі вже почали перехід на Windows 7 або планують почати незабаром.

В Україні темпи продажів Windows 7 на 11% перевищили темпи продажів Windows Vista в перший рік її існування. 54% ліцензій Windows 7 в Україні продаються передвстановленими на ПК, а 40% продажів доводиться на корпоративний сектор у вигляді апгрейду з ХР або Vista.

Довідка УНІАН. Заснована у 1975 році корпорація Microsoft є світовим лідером з розробки програмного забезпечення, а також у наданні послуг і рішень.

З 2003 року в Україні працює компанія "Майкрософт Україна", у завдання якої входить розвиток ринку програмного забезпечення, а також впровадження і локалізація новітніх технологій на території України.