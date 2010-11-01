ВОЛЯ ввела два нових інтернет-пакети

Компанія ВОЛЯ розширила свою лінійку інтернет-пакетів, поповнивши її двома новими регулярними інтернет-пакетами без тарифікації трафіку - "Воля Драйв" і "Воля Експерт".

Про це УНІАН повідомила керівник відділу PR компанії ВОЛЯ Аліна СІГДА.

За її даними, в інтернет-пакеті "Воля Драйв" пропонують швидкість до 10 Мбіт/с. Вартість цього пакету складає близько 100 грн./міс. з урахуванням надання в користування модему при цьому для абонентів "Воля Преміум ТБ" діє спеціальна вартість пакету, яка більш ніж на 10% нижча за стандартну вартість (також з урахуванням надання в користування модему).

В інтернет-пакеті "Воля Експерт" пропонують швидкість до 38 Мбіт/с. Вартість пакету складає близько 150 грн./міс. з урахуванням надання в користування модему, при цьому для абонентів "Воля Преміум ТБ" діє спеціальна вартість пакету, яка нижча від стандартної майже на 15% (з урахуванням надання в користування модему).

Таким чином, як зазначила А. СІГДА, нині для підключення і переходу (на інший пакет) доступні такі регулярні інтернет-пакети без тарифікації трафіку: "Воля Buzz" із швидкістю доступу 512 Кбит/с; "Воля Boom" - 2 Мбіт/с; "Воля Драйв" - до 10 Мбіт/с; "Воля Експерт" - до 38 Мбіт/с; "Воля Абсолют" - до 150 Мбіт/с (за технологією DOCSIS 3.0).

При цьому в усіх інтернет-пакетах для користувачів послуги "Воля Преміум ТБ" на інтернет-пакети діє спеціальна ціна. Користувачам пакетів "Воля Buzz" і "Воля Boom" також пропонується додатковий сервіс "Boost-а-day", за допомогою якого можна на добу удвічі збільшити швидкість доступу в Інтернет.

Довідка УНІАН. Компанія ВОЛЯ є провідним українським загальнонаціональним телекомунікаційним провайдером. В цілому по Україні обслуговує близько 1,7 млн. абонентів, включаючи понад 420 тис. користувачів послуги високошвидкісного доступу в Інтернет.

Компанія ВОЛЯ надає комплексну мультисервісну послугу, яка включає інформацію і розваги - доступ до телепрограм і видео-по-запросу; комунікації - високошвидкісний доступ в Інтернет, комп'ютерний і голосовий зв'язок, а також послуги найбільшого в Україні дата-центру.