Китай відправив на орбіту черговий навігаційний супутник

У понеділок, 1 листопада, КНР успішно відправила на навколоземну орбіту шостий за рахунком супутник національної навігаційної системи "Бейдоу" (Компас), передає Xinhua.

Навігаційна система "Бейдоу" - китайський аналог американської GPS і російської ГЛОНАСС. Її реалізація почалася у КНР у 2000 році, перший супутник був виведений на орбіту у 2007 році. У 2010 році запущено вже 4.

За даними китайських розробників, система запрацює вже у 2012 році, її послугами зможуть користуватися усі жителі країн Азійсько-тихоокеанського регіону.

Усього ж КНР планує відправити до космосу 35 супутників системи до 2020 року, тоді вони покриють усю територію планети.