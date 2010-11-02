Москвичі зможуть від січня сплачувати за метро через мобільник

У січні майбутнього року в Московському метрополітені почне працювати система оплати проїзду за допомогою мобільного телефону. Про це заявив сьогодні на засіданні уряду Москви начальник столичної підземки Дмитро Гаєв, повідомляє k2kapital.

"Зараз ми працюємо з оператором стільникового зв'язку МТС щодо оплати проїзду за допомогою мобільного телефону. З січня (такий спосіб оплати) піде", - повідомив Гаєв.

Він нагадав, що на сьогодні проїзд в метро можна сплатити за допомогою банківської карти ряду банків, які уклали відповідну угоду з Московським метрополітеном.