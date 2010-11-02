Москвичі зможуть від січня сплачувати за метро через мобільник
15:00, 02 листопада 2010Транспорт/Звя'зок
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У січні майбутнього року в Московському метрополітені почне працювати система оплати проїзду за допомогою мобільного телефону. Про це заявив сьогодні на засіданні уряду Москви начальник столичної підземки Дмитро Гаєв, повідомляє k2kapital.
"Зараз ми працюємо з оператором стільникового зв'язку МТС щодо оплати проїзду за допомогою мобільного телефону. З січня (такий спосіб оплати) піде", - повідомив Гаєв.
Він нагадав, що на сьогодні проїзд в метро можна сплатити за допомогою банківської карти ряду банків, які уклали відповідну угоду з Московським метрополітеном.
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