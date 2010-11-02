Будівництво залізничної гілки у порту Рені недоцільне

"Будівництво залізничної гілки в Рені - це закопування грошей у пісок". Таку думку висловив журналістам начальник Одеської залізниці (ОЗ) Ілля Левицький, повідомляє інформвидання "ЕХО-КАМЕРА".

За його словами, Ренійському порту потрібно шукати альтернативні шляхи збільшення вантажообігу.

"Набагато простіше домовитися про зниження тарифів на перевезення, як це було зроблено з Молдовою. Тим паче, що цій країні подітися нікуди, оскільки вона оточена українським залізницями" - вважає Ілля Левицький.

Як зазначив начальник ОЗ, будівництво залізничної гілки на Рені сьогодні буде украй дорогим через те, що земля розпайована, після чого її вартість значно виросла.