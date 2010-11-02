Будівництво залізничної гілки у порту Рені недоцільне
16:07, 02 листопада 2010Транспорт/Звя'зок
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"Будівництво залізничної гілки в Рені - це закопування грошей у пісок". Таку думку висловив журналістам начальник Одеської залізниці (ОЗ) Ілля Левицький, повідомляє інформвидання "ЕХО-КАМЕРА".
За його словами, Ренійському порту потрібно шукати альтернативні шляхи збільшення вантажообігу.
"Набагато простіше домовитися про зниження тарифів на перевезення, як це було зроблено з Молдовою. Тим паче, що цій країні подітися нікуди, оскільки вона оточена українським залізницями" - вважає Ілля Левицький.
Як зазначив начальник ОЗ, будівництво залізничної гілки на Рені сьогодні буде украй дорогим через те, що земля розпайована, після чого її вартість значно виросла.
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