British Airways у квітні-вересні отримала 33 млн. євро прибутку

Чистий прибуток British Airways Plc у квітні-вересні 2010 року склав €133 млн.

Чистий прибуток британської авіакомпанії British Airways Plc (BA) у I півріччі 2010-2011 фінансового року (квітень-вересень ц.р.) склала 116 млн фунтів стерлінгів (€133 млн) проти чистого збитку за той же період роком раніше у розмірі 208 млн фунтів.

Виручка авіаперевізника за звітні 6 місяців склала 4,45 млрд фунтів (€5,1 млрд), що на 8,4% вище за порівняльний показник річної давності (4,1 млрд фунтів). Такі цифри приводять у поширеному 1 жовтня звіті компанії.

British Airways відзвітувала про прибуток уперше за 2 роки завдяки скороченню операційних витрат і відновленню попиту на авіаперевезення. Так, операційні витрати авіакомпанії скоротилися на 1,5%, а середній дохід від одного пасажира на кілометр шляху збільшився на 17,2%, передає "Транспортний бізнес".

У квітні 2010 року British Airways і найбільший авіаперевізник Іспанії Iberia підписали угоду про злиття, яке буде завершене у січні 2011-го.