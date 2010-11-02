"Укртелеком" розширив міжнародний роумінг у Португалії та Великобританії

ВАТ "Укртелеком" розширив міжнародний роумінг мобільного зв'язку (ТМ Utel) для абонентів передоплачених послуг у Португалії і Великобританії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Роумінг-партнером компанії став оператор Vodafone Roaming Services SARL (бренд Vodafone). Тепер абоненти мобільного зв'язку "Укртелекому" можуть скористатися мобільним Інтернетом і голосовим роумінгом цього оператора у мережах вказаних країн.

Сьогодні послуги міжнародного роумінгу для абонентів мобільного зв'язку "Укртелекому" доступні у майже 70 країнах світу.

При цьому абонентам мобільного зв'язку "Укртелекому" доступний мобільний Інтернет у 44 країнах світу.

Довідка УНІАН. ВАТ "Укртелеком" - монополіст на ринку зв'язку, число абонентів місцевого телефонного зв'язку складає 10,2 млн. осіб. Компанія також надає послуги доступу до Інтернету, мобільного зв'язку (під ТМ Utel) та ін.