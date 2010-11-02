Абонентам компанії ВОЛЯ став доступний музичний канал Nat Geo Music

Компанія ВОЛЯ додала в цифрові пакети новий міжнародний музичний канал Nat Geo Music.

Про це УНІАН повідомила керівник відділу PR компанії ВОЛЯ Аліна СІГДА.

За її даними, канал Nat Geo Music з 1 листопада 2010 року доступний для абонентів в тестовому режимі в усіх пакетах, починаючи з базового "Україна і світ". На постійній основі канал буде доданий з 1 січня 2011 року в пакети "Меломан" і "Всесвіт".

На телеканалі Nat Geo Music представлена сучасна музична культура світу в усій її різноманітності, з високою якістю. Мовлення здійснюється в ритмах мелодій всього світу, на телеканалі представлені найпопулярніші пісні і мелодії відомих співаків і молодих талановитих музикантів.

Nat Geo Music доступний для перегляду на місці Test 2, частота 378 Мгц. Для коректного відображення назв каналів абонентам рекомендують виконати пошук на відповідній частоті або відновити перелік каналів в ТБ-тюнері. Детальну інструкцію про налаштування ТБ-тюнера абоненти отримують при підключенні.

Довідка УНІАН. Компанія ВОЛЯ є національним українським телекомунікаційним провайдером, який надає комплексну мультисервисную послугу, а саме: інформація і розваги - доступ до телепрограм і видео-по-запросу; передача даних - високошвидкісний доступ в Інтернет і послуги найбільшого в Україні дата-центру; комунікація - комп'ютерний і голосовий зв'язок.

Компанія ВОЛЯ в цілому по Україні обслуговує близько 1,7 млн. абонентів, у тому числі понад 420 тис. користувачів послуги високошвидкісного доступу до Інтернету.