Корейська «Хюндай» поставить «Укрзалізниці» 6 швидкісних поїздів до Євро-2012

До чемпіонату Європи 2012 року з футболу передбачають постачання "Укрзалізниці" шести потягів від компанії "Хюндай Корпорейшн".

Про це УНІАН повідомляє прес-служба віце-прем'єр-міністра Бориса КОЛЕСНИКОВА за результатами його робочого візиту в Республіку Корея.

Згідно з повідомленням, ще чотири потяги можуть купити до кінця 2012 року.

За даними прес-служби, зокрема, українська сторона чекає певного поліпшення умов кредиту, який надає Корея на закупівлю і очікує, що контракт між "Укрзалізницею" і "Хюндай Корпорейшн" буде підписаний на початку грудня поточного року.

Як зазначено у повідомленні, використання швидкісних потягів, які можуть розвивати швидкість до 180 км/годину, дозволить на третину скоротити час пересування між містами, які приймають Євро- 2012.

Згідно з повідомленням, під час візиту Б. КОЛЕСНИКОВ ознайомився зі структурою і діяльністю компанії. Віце-прем'єр-міністр проінформував керівництво компанії про плани уряду України з модернізації української економіки, короткострокових і довгострокових перспектив її розвитку.

"Хюндай" - єдина компанія у світі, яка пообіцяла зробити для нас шість потягів за 16 місяців. Інші компанії в цей термін можуть видати максимум два потяги", - зазначив Б.КОЛЕСНИКОВ.

Також в ході переговорів обговорювали можливість створення спільного підприємства з виробництва потягів на одному з українських підприємств.

Окрім цього, у рамках робочого візиту віце-прем'єр-міністр обговорив можливості співпраці в суднобудуванні, енергетиці, інформаційних технологіях і автопромі.