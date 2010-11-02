Переробка вантажів в українських портах за 10 місяцев склала понад 88 млн. т

За оперативними даними Державної адміністрації морського і річкового транспорту (Укрморрічфлот), на 31 жовтня 2010 року загальний об'єм переробки вантажів у вісімнадцяти морських торговельних портах склав 88 млн. 373,8 тис. тонн, що відповідає аналогічному періоду минулого року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту і зв'язку України.

"Ситуація з обробкою вантажів у портах стабілізована. Зараз ми вживаємо заходи, які дозволять наступного року повернути втрачені показники, і сьогоднішня динаміка дозволяє нам сподіватися на швидкий результат ", - зазначив міністр транспорту і зв'язку Костянтин ЄФИМЕНКО.

Зокрема, за підсумками жовтня серед лідерів зі зростання об'ємів переробки вантажів: Порт Ізмаїла - зростання на 1 млн. 395 тис. тонн (на 34% більше жовтня 2009 р.), порт Феодосії - на 2 млн. 042 тис. тонн (+28%); Білгород-Дністровський порт - на 151 тис. тонн (+20%).

Серед лідерів з обробки транзитних вантажів: порт Феодосії, який обробив 1 млн. 791 тис. тонн, що на 41% більше, Херсонський порт - 225,7 тис. тонн (+36%); спеціалізований порт "Октябрськ" - 28,4 тис. тонн (+35%).

Нагадаємо, основними вантажами, які переробляють в українських морських портах є руда, зерно, метали, вугілля, нафта і нафтопродукти.

Довідка УНІАН. Морські торговельні порти України за підсумками 2009 року переробили 109 млн. 716 тис. тонн вантажів, що на 17% менше, ніж у 2008 році.