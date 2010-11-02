Кабмін узгодив створення СП «ОАК» – «Антонов»

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням N 2040-р від 25 жовтня 2010 року погодився з пропозицією Міністерства промислової політики щодо утворення спільного російсько-українського підприємства за участю державного авіабудівного концерну "Антонов" і ВАТ "Об`єднана авіабудівна корпорація" (ОАК, Росія).

Текст відповідного документу розміщений на сайті Кабміну.

При цьому Міністерству промислової політики і Фонду державного майна доручено здійснити в установленому порядку організаційні заходи, пов`язані з утворенням вказаного підприємства і його державною реєстрацією.

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня міністр промислової політики України Дмитро КОЛЕСНИКОВ в ході міжнародного авіасалону "Авіасвіт-ХХІ" повідомив, що договір про створення українсько-російського авіапромислового спільного підприємства має бути підписаний 24 жовтня. Міністр зазначив, що пайова участь в СП буде паритетною. 27 жовтня у Києві було підписано угоду про створення спільного підприємства між російською "Об`єднаною авіабудівною корпорацією" (ОАК) і українським державним авіабудівним концерном "Антонов".

Довідка УНІАН. До складу державного авіабудівного концерну "Антонов" входять ДП "Антонов", Харківське державне авіаційне виробниче підприємство і Київський авіаремонтний завод 410 цивільній авіації.

До складу ОАК входять АХК "Сухий" зовнішньоекономічне об`єднання "Авіаекспорт", лізингова компанія "Іллюшин Фінанс", НПК "Іркут", Комсомольске-на-Амурі авіаційне об`єднання ім. Ю.О.Гагаріна, міждержавна авіабудівна компанія "Іллюшин", Ніжегородський авіабудівний завод "Сокіл", Новосибірське авіаційне виробниче об`єднання ім. Чкалова, ВАТ "Туполєв", Фінансова лізингова компанія, ВАТ "ВАСО" та ін.