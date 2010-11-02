Міжміські пасажирські автобуси хочуть обладнати GPS-пристроями

Міністерство транспорту і зв`язку України розглядає можливість впровадження системи GPS -моніторингу для контролю за кожним окремим автобусом в режимі реального часу і дисципліни водіїв щодо дотримання режиму праці і відпочинку, швидкісного режиму, розкладу руху.

Як повідомляє УНІАН прес-служба міністерства, про це говорили на нараді з автоперевізниками, яка відбулася під головуванням заступника міністра Олексія БАРАНОВА.

Згідно з повідомленням, система GPS -моніторингу роботи пасажирських автоперевізників, що здійснюють перевезення в міжміському сполученні, дозволить впливати на безпеку перевезень і якість роботи кожного перевізника.

Як підкреслив заступник міністра, миттєве отримання оперативної інформації про стан рухомого пасажирського автобуса дозволяє контролювати якість послуг, які надають перевізники у рамках затвердженого паспорта маршруту. "Відповідність руху і зупинок транспортного засобу заданому маршруту і його швидкісні параметри можуть стати тими точками, за якими можна контролювати безпеку пасажирських перевезень у міжміському сполученні, режим праці і відпочинку водія і його швидкісний режим", - зазначив О. БАРАНОВ. Він нагадав, що за статистикою 85% загиблих і 70% травмованих постраждали в результаті ДТП, які сталися на дорогах міжміського сполучення.

Учасники наради прийшли до згоди про необхідність подальших широких консультацій з перевізниками для ухвалення узгодженого рішення і подальших кроків з впровадження системи GPS -моніторингу.